Strage al supermercato in Francia, il nuovo flop dei servizi segreti di Parigi

Sabato 24 Marzo 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 10:43

Per gli analisti al lavoro sull'attentato di Trèbes non ci sono dubbi che il jihadista, Radouane Lakdim, sia stato ispirato dall'Isis per compiere la sua azione. Un attacco ispirato, non quindi organizzato direttamente dai vertici del Califfato. La modalità dell'attentato è quella tipica di molti altri atti terroristici già avvenuti nei mesi scorsi nella stessa Francia e nel resto d'Europa, appare al momento altamente improbabile che Ladkim possa aver ricevuto direttamente ordini dai capi del sedicente Stato Islamico. Si tratta più probabilmente di un soggetto che pur se già noto alle autorità francesi come a rischio radicalizzazione, è riuscito a indottrinarsi attraverso il web seguendo la solita agghiacciante liturgia dei dettami del Califfato: prima ha rubato un'auto, poi ha sparato a dei poliziotti e infine si è diretto verso il supermercato ripercorrendo le orme di Amedy Koulibaly, l'attentatore che il 9 gennaio del 2015 compì una strage nell'ipermercato Kosher di Parigi.