Porta rubata al Bataclan, intercettata la banda. Forse compratore arabo

blitz, prima nel casolare di Sant’Omero, poi nella casa di Tortoreto dell’albergatore 50enne, ha partecipato anche un poliziotto francese che è intervenuto, nel 2015, nella strage del Bataclan: 90 vittime che salirono a 130 nella notte dell’orrore che sconvolse il mondo. L’agente è corso di nuovo a Parigi perché, dopo aver ritrovato e messo in sicurezza l’opera di Banksy (è custodita ad Ancona nel caveau della caserma carabinieri Nucleo tutela patrimonio culturale), ora sarebbero stati individuati i componenti della banda che ha compiuto il furto e a breve sono attesi sviluppi. Il furto avvenne sotto gli occhi delle telecamere che riprese la banda incappucciata mentre smontava la porta e la portava via.

Ultimo aggiornamento: 11:36

Proseguono inma guardano anche inle indagini sul furto dellal’opera dello street artistrealizzata nel giugno del 2018 su una porta delin ricordo delle vittime degli attacchi terroristici del 13 novembre 2015. Le ricerche, ora, si stanno concentrando sui, la gang che il 26 novembre di un anno fa con una smerigliatrice angolare staccò la porta d’emergenza, poi caricata su un furgone e fatta sparire nel nulla.LEGGI ANCHE Porta rubata al Bataclan, l'imprenditore italo-francese: «Dovevo tenerla per un magrebino, sono stato un ingenuo» E’ ricomparsa mercoledì scorso in un casolare sperduto a, di proprietà di un albergatore di Tortoreto. Lei, la Radazza addolorata, era in buone condizioni, tirata fuori da una soffitta con un blitz di carabinieri e gendarmerie francese, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila.due italiani (l’albergatore di Tortoreto, figlio di due emigranti italiani in Francia e il presunto mediatore che vive tra Tortoreto e Giulianova) e un magrebino 40enne di nazionalità francese, residente a Parigi, che avrebbe portato in Abruzzo l’opera camuffata con una tela imbratta di vernice a spruzzo. Tre (quasi) amici accumunati da un quadro di immenso valore simbolico e umano, con ruoli e responsabilità tutte da definire.LEGGI ANCHE Il Bansky nella soffitta dell'albergatore: tutti i segreti del blitz che ha fatto ritrovare la porta del Bataclan in Abruzzo Sembrava perduta per sempre quando, un’operazione d’intelligence, l’ha fatta ritrovare in Abruzzo. L’aver prestato la propria casa come nascondiglio è costata una denuncia per ricettazione di opera d’arte a G. P., italiano di Tortoreto, in provincia di. L’uomo, assistito dagli avvocati, si dice innocente: «Davvero è un’opera così importante? Ma era sopra un laminato - ha detto ha carabinieri che lo hanno interrogato subito dopo il blitz - Ho fatto solo un favore a un vecchio cliente, un magrebino che conosco da 4 anni, un giorno venne con un furgone e altri due, mi chiese se avevo un posto dove mettere la porta (il murales era celato da una tela verniciata), non ci ho trovato nulla di strano». Per un periodo l’opera Banksy venne sistemata a casa dell’albergatore a Tortoreto, poi a causa dei lavori nell’abitazione fu portata nel casolare. Sei mesi buttata là? Ma è davvero così?ritornato la sera prima del blitz. L’attività di ricerca dell’opera si è sviluppata prima in Francia, poi in Italia. Il pmha delegato ai militari dil’indagine nei confronti dell’italiano.LEGGI ANCHE La porta del Bataclan con l'opera di Banksy rubata nel 2019 ritrovata in un casale in Abruzzo Esami tecnici, collegamenti telefonici con il magrebino e l’altro italiano 60enne, abitudini di vita e pertinenze da lui utilizzate hanno portato al casolare abitato da una coppia cinese con i figli (estranei ai fatti). Le indagini proseguono ora per capire dove la Ragazza in lutto era diretta, non si esclude che la provincia di Teramo fosse solo un luogo di passaggio, che il lockdown per il coronavirus ha allungato a dismisura, e che, ma non per motivi legati al terrorismo (una sorta di «scalpo», prova a ipotizzare un esperto di diritto internazionale») ma per motivi di arte, cioè la vendita a un eventualesul mercato nero del collezionismo di opere rubate.