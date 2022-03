Terza guerra mondiale, il Regno Unito: «Non possiamo fermare i bombardamenti, rischio catastrofe nucleare»

Perché l'Europa non applica la no-fly zone sopra l'Ucraina per fermare i bombardamenti? Secondo il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace una scelta del genere porterebbe alla «terza guerra mondiale». La discussione è nata ieri, dopo che una giornalista ucraina ha parlato in lacrime al primo ministro inglese durante la conferenza stampa in Polonia: «Non vieni a Kiev perché hai paura. Perché la Nato non è disposta a difendere. Perché la Nato ha paura della terza guerra mondiale, ma è già iniziata», le sue parole.

Il segretario di Stato Ben Wallace ha giustificato la scelta di Boris Johnson di non fermare i jet russi che stanno attaccando le città dell'Ucraina. Ben Wallace ha spiegato che la Russia «possiede le armi nucleari e non sembra conoscere limiti. Si potrebbe assistere a un'escalation con tutti i mezzi possibili», le sue parole alla Bbc.

È possibile la guerra nucleare?

Anche l'ex generale della Nato Adrian Bradshaw ha commentato le scelte del governo inglese: «Questo non è come l'Iraq, siamo di fronte a un nemico sofisticato con mezzi di difesa aerea molto capaci. È diventata una lotta tra le forze della Nato e le forze della Russia, a terra, molto probabilmente nel mare, nell'aria, nel dominio spaziale, nel dominio dell'informazione e nel dominio del cyberspazio».

No-fly zone in Ukraine could lead to nuclear WW3 with Russia, defence chiefs suggesthttps://t.co/rkGGHDbxE9 pic.twitter.com/vEVR4dmRum — Mirror Politics (@MirrorPolitics) March 2, 2022

Se uno dei paesi della Nato intervenisse, scatterebbe l'articolo 5 del trattato, ossia tutti e 30 i paesi che ne fanno parte dovrebbero entrare nel conflitto. Ergo, sarebbe guerra mondiale. «Temo che non mi siederò qui a dire che metterò a rischio il resto dell'Europa innescando una grande, potenzialmente, guerra in tutto il continente», ha aggiunto Wallace. «Le persone che suggeriscono una no fly zone dovrebbero essere molto chiare su ciò che stanno cercando di ottenere e su come verrà applicata».