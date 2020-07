Tesla registra il momento in cui due ladri rubano una Porsche

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos.



Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose (@josejacas) July 12, 2020

Una Tesla Model 3 ha registrato il momento esatto in cui due malviventi hanno rubato una Porsche Carrera 2 nel comune di Benicàssim, nei pressi di Valencia, Spagna.Il video è stato pubblicato su Twitter e mostra due uomini con le mascherine che spingono la Porsche blu senza avviare il motore per non fare rumore, tentando di passare inosservati. Tuttavia i due non si sono resi conto che le 8 telecamere di sicurezza della Tesla parcheggiata accanto stavano registrando la scena.La Porsche è stata trovata il giorno successivo nella città valenciana di La Eliana e restituita al proprietario. «Qualcuno l'ha visto e ha avvertito la polizia», ​​ha twittato l'uomo che ha condiviso la registrazione della rapina. Al momento i ladri non sono stati identificati.I veicoli Tesla sono dotati della funzione Sentry Mode, che consente all'auto di usare le telecamere per registrare qualsiasi minima minaccia che si verifica intorno a essa, per poi inviare un allarme al proprietario tramite un'applicazione mobile.