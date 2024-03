Il Tesoro di Villena è in materiale extraterrestre

Un recente studio pubblicato sulla rivista spagnola “Trabajos de Prehistoria” ha svelato una sorprendente scoperta nel celebre Tesoro di Villena, uno dei più importanti tesori dell’età del bronzo nella penisola iberica. Gli archeologi hanno identificato due oggetti all’interno del tesoro che sono stati forgiati utilizzando ferro meteoritico. Non è la prima volta che gli archeologi scoprono ferro proveniente da meteoriti, in gioielli, pugnali o frecce, utilizzato probabilmente per il valore sacrale che questo materiale assumeva e per l’efficacia che esso poteva avere nella realizzazione di armi. Ma era un materiale totalmente nuovo per l’Età del Bronzo, considerato il fatto che gli uomini non avevano ancora messo a punto l’estrazione del minerale di ferro dalle rocce e la sua fusione. La scoperta potrebbe risolvere la confusione riguardo all’età non solo degli oggetti di ferro, ma anche del tesoro di oro con cui erano sepolti.

Il Tesoro di Villena, rinvenuto nel 1963 a Villena, in Spagna, è noto per la sua straordinaria collezione di ciotole, bottiglie e braccialetti realizzati con materiali preziosi come oro, argento, ferro e ambra. Esso consiste in ben 59 oggetti di oro, argento, ferro e ambra, per un totale di circa 10 chili, con 9 oggetti di oro a 23,5 carati.

In mezzo a tutta questa opulenza, a colpire gli archeologi è il ferro con cui sono stati realizzati due degli oggetti. Questi erano i pezzi di ferro più antichi trovati nella Penisola Iberica e, in base alle ricchezze che li accompagnavano, sembravano risalire ad almeno 3.000 anni fa. L’origine dell’intero Tesoro è abbastanza misteriosa, dato l’assenza di prove della civiltà che li ha realizzati, e la presenza di oggetti apparentemente dell’Età del Bronzo con i pezzi di ferro ha approfondito il mistero.

I due pezzi analizzati sono un braccialetto di ferro e una piccola semisfera cava (chiamata cappuccio o pomello) ornata da una sottile lamina d’oro traforata, considerata la parte superiore di uno scettro o di un bastone. Il loro scopo è sconosciuto, ma a prima vista la loro esistenza indica che il tesoro deve risalire all’Età del Ferro, sebbene all’inizio, quando la lavorazione del ferro era ancora abbastanza nuova da essere molto preziosa. Ma se è così, cosa ci fanno con così tanto oro in stile dell’Età del Bronzo? La copertura d’oro fa sembrare questo oggetto un po’ come il resto del tesoro, ma quando è stato fatto il ferro che spunta potrebbe essere stato più prezioso. Tuttavia, se il ferro con cui sono fatti i due pezzi è extraterrestre, non ci sarebbe alcuna discrepanza.

Le misurazioni preliminari del braccialetto hanno dato un risultato distintamente ambiguo del 2,8 percento. La spettrometria di fluorescenza a raggi X portatile ha prodotto risultati incerti, quindi il team si è rivolto alla spettrometria di massa applicata a piccoli campioni. Hanno scoperto che la proporzione di nichel nel cappuccio è molto in linea con i meteoriti di ferro noti e molto al di sopra di quanto di solito si trova nei depositi terrestri. La corrosione può causare una maggiore perdita di nichel rispetto al ferro, abbassandone la concentrazione. Un’analisi più approfondita ha rivelato più nichel nelle aree interne meno esposte all’aria e all’acqua, indicando che anche il braccialetto era fatto di ferro meteoritico. È probabile che provenisse dallo stesso meteorite, con la composizione non corrosa che era la stessa. Tuttavia, finora non è stato possibile abbinare la composizione a un meteorite specifico. «I dati disponibili suggeriscono che il cappuccio e il braccialetto del Tesoro di Villena sarebbero attualmente i primi due pezzi attribuibili al ferro meteoritico nella Penisola Iberica, il che è compatibile con una cronologia dell’Età del Bronzo tardo, prima dell’inizio della produzione diffusa di ferro terrestre», scrivono gli autori.