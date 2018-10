Roma, sale su barcone-ristorante sul Tevere e tenta la rapina con un coltello: arrestato 23enne afgano

È salito su un barcone in lungotevere Arnaldo da Brescia, ha puntato il coltello contro un dipendente del ristorante intimandogli di consegnargli il danaro. La vittima ha iniziato a gridare, richiamando l'attenzione anche degli altri camerieri, che sono accorsi in aiuto.



Quando, dopo pochi minuti, sono giunti gli agenti del commissariato Trevi e del Reparto Volanti, inviati sul posto dalla Sala Operativa della Questura, hanno bloccato e disarmato l'aggressore, identificato per C.Q. 23enne di origine afgana, e soccorso la vittima.



Accompagnato negli uffici del commissariato Trevi per gli ulteriore accertamenti, il giovane, noto alle forze di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, mentre il coltello è stato sequestrato.

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 12:24

