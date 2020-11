Texas, migliaia di auto in coda per la distribuzione di cibo

Migliaia di auto si sono messe in fila durante la distribuzione di cibo a Dallas, in Texas, durante il fine settimana. Come racconta un servizio della Cbs, migliaia di famiglie si sono messe in coda con la propria vettura per un raccogliere generi alimentari distribuiti dalla North Texas Food Bank. L'organizzazione ha definito l'evento come il più grande di sempre. Gli organizzatori hanno regalato oltre 7.000 tacchini e circa 600.000 libbre di cibo a Fair Park alle famiglie più bisognose durante la crisi legata al Covid-19. Dalle vedute aeree si vedono lunge file di veicoli e i volontari distribuire il cibo.

Thousands of cars lined up to collect food in Dallas, Texas, over the weekend, stretching as far as the eye can see. pic.twitter.com/xLFGOcBkPK — CBS News (@CBSNews) November 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:02

