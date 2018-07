Texas, un selfie fatale: 16enne muore in posa con un'arma da fuoco

16-year-old girl dies after being shot while playing with gun in Conroe https://t.co/SGGhj0w6ql pic.twitter.com/JjFJUswwR6 — KHOU 11 News Houston (@KHOU) 25 luglio 2018

Giovedì 26 Luglio 2018, 18:01

In Texas, come riporta Houston Chronicle, un'adolescente di 16 anni è morta mentre in compagnia di alcuni amici tentava di scattarsi un selfie, posando con un'arma da fuoco.Secondo la polizia, l'adolescente era con tre coetanei in un'abitazione della città di Conroe nella contea di Montgomery, posando per una foto, quando l'arma ha sparato un colpo che è stato fatale per la giovane.La 16enne ha riporatto una ferita mortale alla testa, mentre gli amici sono scappati. Gli investigatori, infatti, hanno stabilito che è trascorsa più di un'ora prima che fosse avvertita la polizia. I tre ragazzi che erano con la ragazza sono stati portati in commissariato per chiarire le dinamiche dell'accaduto.