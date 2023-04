Texas, sparatoria in casa: 5 persone uccise (tra cui un bambino) e 3 feriti. È caccia all'uomo armato in fuga

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi nella contea di San Jacinto, nel Texas, secondo quanto riportano diversi media statunitensi, che citano l'ufficio dello sceriffo locale. Le persone colpite erano all'interno di un'abitazione e sono state attaccate da un killer che imbracciava un fucile automatico del tipo Ar-15. Almeno tre altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale «ricoperte di sangue», secondo lo sceriffo.



Cosa è successo

Cinque persone sono state uccise - tra cui un bambino - provocando una caccia all'uomo dopo una sparatoria in Texas all'inizio di sabato nella contea di San Jacinto, a circa 55 miglia a nord di Houston.

#Texas - At least five people killed and three injured in shooting at a house in the #TrailsEnd Subdivision west of #Cleveland, #SanJacinto County Sheriff have said; manhunt is currently underway for armed suspect https://t.co/xLbGyRPMF7 — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) April 29, 2023

Dei cinque morti, quattro sono morti sul colpo e un bambino di 8 anni è stato dichiarato morto in ospedale, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto. Altre tre vittime sono andate in ospedale, ma le loro condizioni sono sconosciute. Altri due erano all'interno dell'abitazione e sono stati valutati sul posto e rilasciati. Le vittime non sono state identificate in attesa della notifica dei parenti prossimi. L'episodio si è verificato all'inizio di sabato nel blocco 100 di Walters Road nella zona di Trails End a Cleveland, in Texas, secondo lo sceriffo Greg Capers dell'ufficio dello sceriffo di San Jacinto in un post di Facebook.

I deputati della pattuglia del turno di notte sono stati inviati in una residenza in riferimento a una denuncia per molestie. Durante il viaggio, il centro comunicazioni ha ricevuto più chiamate ai servizi di emergenza sanitaria relative a un incidente con un tiratore attivo nel luogo di spedizione. Diversi deputati sono arrivati ​​​​alla residenza e hanno trovato vittime morte e altre in condizioni critiche a causa di molteplici ferite da arma da fuoco.

La SWAT della contea di Montgomery è arrivata per assistere e "ha stabilito che il tiratore era fuggito dalla contea", secondo l'ufficio dello sceriffo di San Jacinto in un post di Facebook. Il giudice ha emesso un mandato d'arresto per il sospettato, che non è stato ancora identificato, e gli è stata assegnata una cauzione di 5 milioni di dollari, secondo l'ufficio dello sceriffo di San Jacinto. Anche i Texas Rangers stanno assistendo sulla scena.«Questa è ancora una scena molto fluida e un'indagine attiva», ha detto Capers.