Texas, sparatoria sulla folla: 5 morti e 20 feriti, ucciso il killer

Fox riferisce che i morti al momento sono cinque e i feriti 21. Ci sarebbe anche un bambino di 17 mesi tra i feriti. Il bimbo sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in pieno viso.



Il killer della sparatoria, un uomo bianco sui 30 anni, è stato ucciso. Lo affermano i media americani citando la polizia di Midland, che al momento non cerca nessun altro uomo, pur continuando a indagare su possibili altri sospetti.

I motivi che hanno spinto il killer del Texas ad agire non sono conosciuti, ma tutto è iniziato da un normale controllo stradale. Lo afferma la polizia nel corso di un aggiornamento sulla sparatoria avvenuta in Texas.

Sparatoria in Texas . Un agente e alcuni passanti sono stati colpiti a Odessa e Midland, due città distanti una trentina di chilometri. I colpi provenivano da un veicolo in movimento. Lo riportano i media americani.