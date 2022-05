Texas, studente con un Kalashnikov e un fucile arrestato vicino a una scuola il giorno dopo la strage

All'indomani della strage alla Robb Elementary School di Uvalde, la polizia ha arrestato - sempre in Texas - uno studente con una pistola stile Ak-47 (il Kalashnikov) e un fucile stile Ar-15, il più usato nelle sparatorie in Usa. L'arresto è avvenuto all'esterno della scuola superiore Berkner di Richardson, 560 km a nord di Uvalde. Ad allertare la polizia è stato un testimone che aveva visto una persona con un fucile vicino alla scuola. Le armi sono state trovate nella sua auto. Il giovane è stato accusato di porto d'armi illegale in una zona scolastica 'weapon-freè.

APPROFONDIMENTI LA STRAGE Texas strage scuola, «Nascosto sotto a un tavolo ho visto i... LA STRAGE IN TEXAS Texas strage bambini, agente vide il killer ma non lo fermò.... LA TRAGEDIA Salvador Ramos, la chat con una ragazza prima della strage dei bimbi:...

Salvador Ramos, agente vide il killer del Texas ma non lo fermò. Lui scrisse a una ragazza: «Vado a sparare in una scuola»

La maggior parte degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos condotto dopo il massacro nella scuola elementare di Uvalda in Texas. Su 940 intervistati, l'84% ha affermato di essere a favore dei controlli sul profilo di chi vuole acquistare un'arma da fuoco, il 70% di appoggiare delle misure d'emergenza che consentono alle autorità di confiscare armi a persone considerate una minaccia. Il 72% ha dichiarato di appoggiare l'innalzamento dell'età minima per acquistare un'arma da 18 a 21 anni. Solo il 35 tuttavia si dice «fiducioso che il Congresso inasprirà le leggi sulle armi quest'anno».