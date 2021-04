Thailandia, multato il premier Prayuth Chan-ocha: non indossava la mascherina

Il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha è stato multato per non aver indossato la mascherina mentre presiedeva una riunione sulle vaccinazioni contro il Covid, attirando critiche online. Il ministro ha poi cancellato la foto senza mascherina.

Le autorità thailandesi impongono multe fino a 20.000 baht per le persone che non indossano la mascherina in pubblico in 48 province, mentre il governo lotta per far fronte a una nuova ondata di casi di coronavirus che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario thailandese.

Variante indiana

La capitale, Bangkok, che ha il maggior numero di casi, sta anche chiudendo cinema, parchi, zoo, bar, piscine e sale massaggi, vietando i raduni di più di 20 persone. I centri commerciali e i grandi magazzini lavorano a orari ridotti.

Nonostante il rapido aumento dei casi, attualmente non ci sono coprifuoco o divieti di viaggio, sebbene le singole province abbiano il permesso di emettere restrizioni, compresa la quarantena obbligatoria per i visitatori in altre province. La Thailandia ha anche vietato l'ingresso ai visitatori dall'India, ad eccezione dei propri cittadini. Il divieto, che entrerà in vigore il 1 ° maggio, è stato annunciato lunedì dall'ambasciata thailandese a Nuova Delhi.

