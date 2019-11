Thanksgiving, regalo di Trump a Hong Kong: firma per i Diritti Umani. Festa in strada, furia Cina

Chiacchierato da tutti, osteggiato da molti, addirittura criminale secondo chi vorrebbe inchiodarlo alla croce dell’impeachment.

Quando si tratta di avere le idee chiare, però, Donald Trump non è secondo a nessuno.

E allora eccolo che si schiera in maniera netta: gli Stati Uniti stanno dalla parte di Hong Kong.

Della gente che si riversa in strada, dei giovani che sognano un Paese diverso, del rispetto irrinunciabile dei Diritti Umani.

Ed è appunto attorno ai Diritti Umani dell’ex colonia britannica che il Congresso americano vara all’unanimità una legge che lo stesso Trump firma senza esitazioni.

E non importa se dall’altro lato della barricata c’è la Cina di Xi Jinping che, come del resto era abbondantemente prevedibile, sbatte i pugni sul tavolo e convoca l’ambasciatore Usa a Pechino per consultazioni «gravi e urgenti».

«Uno straordinario regalo di Thanksgiving», grida qualcuno per le vie di Hong Kong, mentre i manifestanti invadono di nuovo le piazze per una grande festa che dedicano oggi proprio a The Donald.

Più in generale, al coraggio di un’America che, quando si tratta di libertà, sa da che parte stare e questo a prescindere dalle possibili conseguenze.







Come se non bastasse la guerra dei dazi, il quadro tra aquila e dragone ora si complica ulteriormente e rischia davvero di andare in frantumi.

Il ministro degli Esteri cinese entra a gamba tesa e parla di «atteggiamento da bulli», di «ingerenze negli affari interni di un altro Stato», di una «Washington al fianco di criminali violenti».

Nessuno è disposto a muovere nessun passo indietro.

Per le strade di Hong Kong, però, un po’ ovunque e un po’ più forte, sventola fiera la bandiera americana.

Tra facce, sguardi e speranze che sanno di democrazia.

