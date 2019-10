«Ti auguro il meglio», uomo perdona e abbraccia la donna che ha ucciso suo fratello

Giovedì 3 Ottobre 2019, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fratello di Botham Jean, ucciso nel 2018 dall'allora ufficiale di polizia Amber Guyger, di Dallas, ha abbracciato la donna, pochi istanti dopo che il giudice l'ha condannata a 10 anni di carcere. Nella prima deposizione del processo, come raccontato dai media locali, l'allora ufficiale disse che era entrata accidentalmente nell'appartamento del suo vicino, pensando che fosse suo, e aprì il fuoco credendo di trovarsi di fronte a un ladro.Durante l'ultima udienza, il fratello della vittima, Brandt Jean, ha affermato che «ognuno di noi ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare», e ha affermato non solo di aver perdonato Guyger, ma anche che è sua desideria che la donna non finisca in prigione.«Voglio il meglio per te, perché so che è esattamente quello che Botham vorrebbe», ha detto il fratello della vittimia, chiedendo subito dopo al giudice del caso di poter abbracciar abbracciare la donna.