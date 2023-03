TikTok, la Casa Bianca sostiene una legge per vietarlo: via libera del congresso solo se «è urgente»

Stretta su TikTok: la Casa Bianca ha annunciato il suo sostegno a una proposta di legge bipartisan che darebbe all'amministrazione Biden il potere di vietare il social negli Stati Uniti. La legge darebbe al dipartimento del Commercio il potere di valutare accordi, aggiornamenti di software e trasferimenti di dati da parte di società straniere e impedirli in caso di «rischio per la sicurezza nazionale».

TikTok, che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti per la facilità con cui anche i bambini possono creare e condividere video, è di proprietà di ByteDance, colosso tecnologico cinese. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha dichiarato che l'amministrazione Biden sostiene l'approvazione «urgente».

L'EUROPA

Due nuovi datacenter, in Irlanda e in Norvegia che si aggiungono a quello di Dublino, il progetto Clover «che creerà un'enclave europea autonoma» per i dati degli utenti di Regno Unito ed Europa, la nomina di una terza parte europea specializzata in materia di sicurezza dei dati. Sono le mosse di TikTok per rispondere alle preoccupazioni di Ue e Usa. «Consolida l'impegno che abbiamo assunto da tempo riguardo la sicurezza dei dati in Europa», dice Theo Bertram, Vice President, Government Relations e Public Policy di TikTok in Europa che rassicura: «I dati non sono conservati in Cina, il governo cinese non li ha mai chiesti».