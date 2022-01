Tiktoker dona un rene alla madre della sua fidanzata: ma lei lo lascia e si sposa con altro

Un tiktoker messicano è diventato popolare sui social dopo aver raccontato di aver donato un rene alla madre della sua fidanzata che poco dopo ha deciso di porre fine alla loro storia per sposare un altro uomo.

«Ho donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo», dice la didascalia del video pubblicato la scorsa settimana sull'account TikTok di Uziel Martínez. Il post ha già ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni in cinque giorni e molti utenti hanno espresso solidarietà al tiktoker, che alcuni descrivono come un «grande essere umano».

«Questo ti ha insegnato a non dare tutto in una relazione», «almeno una parte di te le sarà sempre vicino», «se l'avessi fatto per mia madre, ti avrei sposato, ti avrei sostenuto e dedicato il resto della mia vita per renderti felice», sono solo alcuni dei tanti commenti che li leggono sotto alla pubblicazione. Anche se c'è anche chi è scettico sulla dichiarazione di Martínez e gli ha chiesto di mostrare la cicatrice dell'operazione a cui è stato sottoposto per donare l'organo.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Trapianto di madre in figlia al Policlinico Federico II di Napoli:... LA STORIA Covid, gli organi di pazienti positivi deceduti salvano due vite:... LA SANITÀ Torino, trapianto record al Regina Margherita su un bimbo di 7 anni:...

In altri video, Uziel insiste sulla veridicità della sua storia, oltre a dire che sta bene, che non ha nulla contro la sua ex.