Craig Raymond Turner, che è il primogenito del cantante, si è sparato fatalmente nella sua casa a Studio City, in California, martedì.



Le autorità hanno confermato che è morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta e che è stato dichiarato morto alle 12,38 di sera. Ed Winter, capo assistente del coroner della contea di Los Angeles, ha confermato che la sua morte è stata riportata come suicidio, tuttavia è previsto un esame post-mortem.



Solo poche ore prima, Tina, 78 anni, è stata vista partecipare allo spettacolo di Giorgio Armani alla settimana della moda di Haute Couture a Parigi. Aveva solo 18 anni quando ebbe Craig con Raymond Hill - che suonava il sassofono per la band Kings of Rhythm.

