Scopre il fidanzato su Tinder e lo aggredisce con una spada da samurai: condannata

Domenica 3 Febbraio 2019, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 20:35

Scopre che ilcon una. Emily Javier, 31 anni, potrebbe essere condannata aa causa della sua eccessiva gelosia che l'ha portata ad aggredire brutalmente Alex Lovell, 30 anni, reo di essersi iscritto ad una app di incontri. La donna, di Washington, si è dichiarata colpevole, ammettendo le sue colpe, ma questo non comporterà nessuno sconto di pena.Il 30enne ha riportato delle gravissime ferite, è stato portato con urgenza in ospedale in fin di vita, ma i medici sono riusciti a salvarlo. Il suo indice, il medio e l'anulare erano quasi mozzati alla base. Il suo piede destro è stato quasu completamente reciso fino all'osso, così come il polso destro. Ha subito piccole lacerazioni sul torso, un taglio profondo sul lato sinistro della testa e ha riportato diversi lividi sul collo. Emily ha ammesso: «Stavo provando ad ucciderlo, perché non è stato onesto», dopo aver scoperto il suo uomo su Tinder, infatti, ha afferrato la spada e si è scagliata su di lui.Dopo diversi interventi, mesi di fisioterapia oggi il 30enne è fuori pericolo. Emily in tribunale ha raccontato di aver comprato l'arma dopo aver fatto la scoperta che l'ha scioccata. Ha poi atteso che il suo fidanzato tornasse a casa e ha provato ad ucciderlo. Alex è riuscito a difendersi e a scappare dalla sua furia omicida chiamando i soccorsi. A breve, come riporta anche il Daily Mail , arriverà la condanna definitiva per la, ormai ex, fidanzata.