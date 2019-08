Tonno al botulino, 3.420 scatolette richiamate dal mercato. «Allerta in tutta Europa»

Consumur denuncia que la alerta sanitaria por la toxina botulínica del atún se había activado hace 21 días https://t.co/3jmCH4xFz4 — Leonoticias (@leonoticias_) August 31, 2019

Allarme botulino nel tonno in scatola . Il richiamo, operato dalla catena diil 10 agosto scorso, interessa 3.420 lattine di tonno da 900 grammi che sarebbero state contaminate dalla tossina rilevata dalle autorità sanitarie. Tossina che, oggi, è stata confermata essere presente anche dalla stessa sociètà interessata dopo l'esito delle analisi di una latta di prodotto inscatolato dalla ditta galiziana Frinsa del Noroeste, l'azienda spagnola che si occupa di produzione e vendita di diverse specialità alimentari in scatola., ha specificato che il prodotto in oggetto è il tonno in scatola in olio di semi di girasole da 900 grammi con lotto 19/154 023 02587, con data di consumo consigliato indicata al 31/12/2022. L'allerta, lanciata dalla Spagna attraverso il RASFF (Sistema rapido di allerta europeo alimenti) era scattato dopo che alcune persone, erano rimaste intossicate dopo aver mangiato una insalata preparata in casa, con il tonno in oggetto tra gli ingredienti. La contaminazione, stando a quanto finora accertato, sarebbe avvenuta durante le varie fasi di preparazione. Il prodotto, una volta ultimato e inscatolato, era stato distribuito in diverse località spagnole tra le quali Aragòn, Murcia, Navarra, Valencia e Castilla y Leòn dove sarebbe già stato ritirato. Si temono, però, esportazioni. Per questo, la (DIA) Distribuidora Internacional de Alimentaciòn, oltre a chiedere ai propri clienti di restituire il prodotto acquistato, ha istituito un numero telefonico che risponde 24 ore su 24: 912170453.