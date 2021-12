Tornado negli Usa: si temono 50 morti nel Kentucky, ma le vittime potrebbero essere il doppio. Crolla magazzino Amazon, intrappolati cento dipendenti

Una serie di potenti tornado, inusuali per durata e periodo dell'anno, ha lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversi stati Usa. Il bilancio si annuncia pesantissimo. Almeno 50 persone sono probabilmente morte - ma il timore è che le vittime possano essere anche il doppio - a causa dell'azione devastante di diversi tornado che hanno attraversato il Kentucky nelle scorse ore. "Riteniamo che il nostro bilancio delle vittime di questo evento supererà i 50 abitanti del Kentucky, probabilmente finirà per avvicinarsi a 70-100 vittimme", ha detto infatti il governatore Andy Beshear, per il quale le tempeste che hanno colpito lo stato sono "l'evento di tornado più grave nella storia del Kentucky".

Quattro i tornado devastanti

Le prime rilevazioni ufficiali parlano di quattro tornado sul territorio, incluso uno che ha agito per più di 200 miglia. Danni vengono segnalati in almeno 15 contee del Kentucky occidentale. Devastata soprattutto la contea di Graves. La città di Mayfield - diecimila abitanti - la più colpita. "Si tratta di un evento catastrofico significativo e di massa", ha affermato il direttore della gestione dell'emergenza statale Michael Dorsett, aggiungendo che le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso, iniziate quando le tempeste erano ancora in corso.

Danni in cinque differenti Stati

Ma l'ondata di maltempo che ha attraversato gli Stati Uniti da nord a sud, nell'area centro-orientale, ha colpito almeno cinque stati. Secondo il Noaa Storm Prediction Center, sono stati segnalati almeno 24 tornado tra Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee, con vittime segnalate anche in Arkansas e Illinois, dov'è crollato un magazzino di Amazon. Le avverse condizioni meteo proseguiranno per tutto il fine settimana, spostandosi verso est, estendendosi dalla Louisiana settentrionale fino all'Ohio meridionale.

I dipendenti Amazon in trappola

In Illinois il crollo del capannone Amazon ha intrappolato i dipendenti che erano al lavoro per il turno di notte. Il fatto è accaduto a Edwardsville: dentro sono rimasti bloccati almeno cento lavorartori. Nessuno di loro avrebbe riportato particolari conseguenze. Via social, con le foto postate sui vari profili, sono stati rassicurati parenti e familiari a casa.

Quasi trecentomila case senza elettricità

Nel Tennessee, due persone sono morte nella contea di Lake e una nella contea di Obion, nella parte occidentale dello stato, in base a quanto affermato da Dean Flener, portavoce della Tennessee Emergency Management Agency. A partire da sabato mattina, più di 132.000 case erano senza elettricità in Tennessee, quasi 60.000 nel Kentucky, più di 25.000 in Arkansas, quasi 24.000 in Illinois e quasi 10.000 nel Missouri, secondo i rapporti compilati da PowerOutage.us.

Travolta una casa di cura

Un tornado ha colpito una casa di cura dell'Arkansas, Monette Manor nella città di Monette, con oltre ottanta posti letto. Gli operatori di ricerca e salvataggio hanno trovato una persona morta e cinque gravemente ferite, hanno detto le autorità ufficiali correggendo un precedente rapporto secondo cui almeno due persone erano state uccise: "È davvero straziante".