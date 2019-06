Tornano a casa e trovano un orso che riposa nell'armadio della loro camera

Domenica 23 Giugno 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 15:39

Nello stato del Monatana negli Stati Uniti, un orso è entrato in una casa, si è chiuso in una stanza e si addormentato in un armadio.L'Ufficio dello sceriffo della contea di Missoula, Montana, ha risposto a una chiamata in merito a un orso nero che era entrato in una casa, dove poi è essere stato trovato addormentato.Le autorità hanno riferito che quando hanno raggiunto la casa, l'animale era chiuso in una stanza e stava riposando su uno scaffale di un armadio.Nei vari tentativi di svegliarlo, gli agenti hanno constatato che l'animale non si è affatto infastidito, piuttosto ha risposto con sbadigli e stiracchiamenti. Infine, gli uomini della polizia sono stati costretti a chiamare gli specialisti del Dipartimento di Fish, Wildlife and Parks del Montana che si sono introdotti nella casa e hanno sedato l'animale nell'intento di liberare l'abitazione dall'ingombrante presenza.