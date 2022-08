Valencia, travolto da un toro con le corna infuocate: muore a 24 anni Adrian Martínez Fernández

Un 24enne di Almansa, Adrian Martínez Fernández, è morto nella città di Vallada (Valencia) dopo essere stato colpito da un toro con le corna infuocate in un vicolo in cui era rimasto intrappolato nel corso della fuga dall'animale, come da tradizione della festa patronale del posto. L'incornata ha provocato alla vittima emoraggie interne letali. Il consiglio comunale ha decretato una giornata di lutto ufficiale e, insieme alla commissione della festa patronale, ha deciso di sospendere la notte della corrida e le corse dei tori previste per i giorni successivi.

Subito dopo lo scontro con la bestia dalle corna infuocate, il giovane è stato portato all'ospedale Lluís Alcanyís di Xàtiva poco dopo le 20 di domenica. Il ragazzo non aveva ferite vistose sulla pelle, ma la forza e il peso dell'animale gli avevano procurato delle emoraggie nella zona della milza per le quali non è stato possibile fare nulla. La morte del giovane è avvenuta poche ore dopo, durante la notte, generando grande costernazione nella popolazione.