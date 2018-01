Toronto, due aerei si scontrano in pista: scoppia un incendio, panico a bordo

Sabato 6 Gennaio 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 18:07

Sarà un'indagine a chiarire l'esatta dinamica dellaavvenuta tra duesulla pista dell'aeroporto internazionale di, in Canada. Un aereo della Westjet, in arrivo da Cancun (Messico) e con a bordo 174 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, ha infatti urtato un velivolo della Sunwing, vuoto e fermo sulla pista.Dopo lo schianto si sono originate alcuneed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I passeggeri a bordo dell'aereo Westjet, terrorizzati, hanno anche immortalato la scena successiva alla collisione. Per fortuna, l'evacuazione disposta dal personale di bordo ha funzionato senza intoppi e non ci sono state vittime né feriti.