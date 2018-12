Tour all'estero, ecco come cambia la mappa del terrore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:00

Filippine, Thailandia, Egitto, Turchia e Paesi del Maghreb: mete gettonatissime per chi può concedersi qualche giorno di relax durante le vacanze natalizie. Eppure se fino a qualche anno fa, prima di mettersi in viaggio, ci si informava solo sulle condizioni climatiche del Paese da visitare, ai tempi della costante minaccia dell'Isis è necessario documentarsi anche sui posti a rischio terrorismo. Una mappa di luoghi incantevoli che può però tramutarsi anche in una mappa del terrore e a cui bisogna prestare attenzione. Che la minaccia sia seria lo dimostra la barbara uccisione di due turiste del Nord Europa avvenuta due giorni fa in Marocco. Le due studentesse, di 24 e 28 anni, sono state prima violentate e poi decapitate da sedicenti militanti di Daesh che poi hanno diffuso il cruento video in rete.