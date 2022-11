Fidanzata tradita distrugge l'auto del ragazzo con un'ascia: «Te lo meriti»

Vendetta d'amore violenta. Tradisce la fidanzata, lei gli distrugge l'auto con un'ascia. Il video è stato pubblicato su Reddit e mostra una ragazza, che viene chiamata "Nancy", scagliarsi con violenza contro l'auto del partner. Il motivo è presto detto: lui è andato con un'altra. Parlano in spagnolo e dalle frasi dette, molte irripetibili, si può distinguere un accento cileno. Potrebbe essere quindi il Cile il luogo della vicenda.

«Te lo meriti», lei dice al fidanzato mentre lui riprende tutto con il cellulare. Forse per avere una prova che sia stata la ragazza a rompere l'auto così poi da chiedere il risarcimento con un'azione civile. Ma c'è un aspetto che destra preoccupazione durante l'episodio. Perché mentre la furia di "Nancy" si scaglia contro l'automobile, lei si volta e colpisce l'uomo con l'arma. Ma con la parte dietro.

Il paragone con il film

Tra i tanti commenti, c'è anche chi si diverte a fare il paragone con il film Shining di Kubrick. In particolare la scena in cui Jack Nicholson prende un'accetta e la usa per cercare di aprire la porta del bagno dove si è rifugiata la moglie.