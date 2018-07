Indonesia, traghetto affonda con 139 passeggeri a bordo, decine di morti

Mercoledì 4 Luglio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 10:24

La tragedia.- per ora il conto è fermo a 29 - hanno perso la vita inquando uncon a bordo almenoha cominciato ad affondare per un tempesta al largo dell'arcipelago di Sulawesi. Il capitano ha deciso di fare arenare la nave, riuscendo, nonostante l'acqua imbarcata, a portarlo a 2-300 metri dalla riva. I soccorritori hanno trovato decine di sopravissuti, rimasti abbarbicati di notte per ore al relitto semi affondato.Il direttore dei trasporti marittimi indonesiani, Agus Purnomo, ha dichiarato che i passeggeri del traghetto sono rimasti intrappolati sul relitto per tutta la notte e sono stati portati in salvo questa mattina. Il capitano e l'armatore, entrambi a bordo, sono state le ultime due persone a lasciare l'imbarcazione arenata, ha spiegato il dirigente. Amiruddin, capo del servizio di soccorso in mare di Sud Sulawesi ha precisato meglio alcune cifre, affermando che il bilancio dei morti accertati è salito a 31, che le persone salvate sono finora 130 e che il conteggio ufficiale aggiornato delle persone a bordo, fra passeggeri ed equipaggio, è di 164, da cui si desume che tre persone risultano disperse. Amiruddin ha detto che è probabile che siano intrappolate all'interno del traghetto arenato.L'imbarcazione, lunga 48,5 metri, trasportava anche auto, camion e pullman. Era partita ieri nel tardo pomeriggio dal porto di Bira, diretta all'isola di Selayar, e ha iniziato quasi subito a imbarcare acqua a causa delle onde altissime. Quella di Sulawesi è l'ultima di una serie di tragici naufragi indonesiani. Il 18 giugno un traghetto in legno è affondato in un profondo lago vulcanico sull'isola di Sumatra, con 164 morti presunti.