Traghetto avvolto dalla nebbia sperona due yacht e si arena a pochi metri dalla spiaggia

Domenica 21 Ottobre 2018, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 19:38

Un traghetto ha speronato due yacht e si è poi arenato sull'isola di Wight, in Inghilterra, fermandosi a una cinquantina di metri dalla spiaggia. L'incidente è stato provocato con ogni probabilità dalla pesante nebbia. Lo riportano i media britannici. A bordo erano presenti 56 passeggeri e nessuno di loro, come riferito dalla guardia costiera locale, ha riportato conseguenze. Sul posto sono arrivati due rimorchiatori mentre un elicottero di ricerca e soccorso è dovuto in precedenza tornare indietro per via della scarsa visibilità.Comeil Red Falcon aveva cercato di attraccare all'ingresso del porto di Cowes. Testimoni hanno riferito di aver sentito grida d'aiuto dopo l'incidente. L'Agenzia marittima della guardia costiera (MCA) in seguito ha confermato che le grida di aiuto provenivano da un velista che stava cercando di allertare il comandante del traghetto.L'amministratore delegato della Red Falcon, Fran Collins, ha dichiarato: «Verso le 8 di questa mattina a causa di una fitta nebbia all'arrivo a East Cowes da Southampton, Red Falcon è entrato in collisione con due yacht ormeggiati senza equipaggio e successivamente si è arenato con 40 passeggeri a bordo. Non ci sono notizie di persone in acqua e non ci sono feriti. Tutti i passeggeri e i veicoli sono stati fatti scendere in sicurezza. La nave sarà sottoposta a un'ispezione preliminare prima di trasferirsi a Southampton per un'indagine dettagliata».