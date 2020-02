Transessuale usa il bagno delle donne e viene uccisa: sui social video choc delle offese

Ultimo aggiornamento: 14:38

Neulisa Luciano Ruiz, conosciuta anche come Alexa, che vive come senzatetto, è stata barbaramente uccisa dopo aver usato il bagno delle donne in un McDonald's a Puerto Rico. Il trans era statadopo aver postato alcune foto sui social mentre usava una toilette di Toa Baja.Pare che una donna l'avesse denunciata, dicendo che in quanto uomo non avrebbe dovuto usare quel bagno. Le grida sono state tali che la polizia è dovuta intervenire senza prendere però alcun provvedimento. Qualche giorno dopo, come riporta anche la stampa locale , è stata trovata morta. I suoi assassini l'hanno seguita per un po' con un'auto poi le hanno sparato lasciandola a terra. Secondo alcuni testimoni avrebbero anche filmato tutto con un telefono.Alcuni filmati diffusi in rete mostrano alcune persone prendere in giro la trans, in uno un individuo che la assilla dicendo: "Puoi scommettere che vado a spararle". La polizia sta analizzando i filmati, ma pare ci sian le premesse per un crimine d'odio. Dopo la notizia il web si è stretto intorno al dolore di Alexa tanto che su Twitter sono nati hashtag "#SeLlamabaAlexa" e "She was called Alexa" contro la xenofobia e l'intolleranza.