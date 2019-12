Si sente male a una festa: ricoverata in ospedale, si sveglia con un cuore nuovo

Una donna russa è stata ricoverata in ospedale a seguito di un malore avuto durante una festa e si è risvegliata con un cuore nuovo.

Come raccontano i media locali, all'inizio di agostosi è sentita male dopo aver partecipato a una festa ed è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza nella città russa diNel nosocomio è stata ricoverata nel reparto delle. Dopo due giorni di degenza, però, la donna di 55 anni è stata trasferita in un altro centro. Qui i medici hanno cominciato a sospettare che la paziente avesse subito unal miocardio e infatti il cardiogramma ha confermato un anomalo funzionamento del cuore, mentre le condizioni generali della donna peggioravano costantemente.

La donna è stata trasferita al Meshalkin National Medical Research Center, che fornisce assistenza specializzata per i pazienti con malattie cardiovascolari. Diversi esperti hanno lavorato per una settimana per stabilire una diagnosi accurata ma non hanno identificato la causa della patologia pur escludendo una serie di malattie. Per salvarle la vita, comunque, è stato necessario effettuarle un trapianto del cuore a cui ha dato il suo assenso il figlio, poiché la paziente era sedata.

Al risveglio, Tatiana Mankova non poteva credere a tutto ciò che le era accaduto poiché i suoi ricordi si interrompevano al momento della sua partecipazione alla festa. Alla fine, la donna è stata dimessa più di due mesi dopo l'intervento e riprenderà la sua vita normale al termine della riabilitazione.

