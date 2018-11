Ottiene il trapianto di polmoni ma la donatrice è fumatrice: donna morta di cancro dopo 2 anni

Martedì 6 Novembre 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affetta da fibrosi cistica ottiene il trapianto di polmoni, ma il donatore è un fumatore e muore di cancro. Una storia che ha dell'assurdo quella di una donna francese che è morta di cancro ai polmoni dopo due anni dal trapianto che le aveva salvato la vita dalla fibrosi cistica.La donna era nata con la patologia genetica degenerativa e come tutti i malati aveva vissuto nella speranza di un trapianto. Sin da piccola si era dovuta sottoporre alle cure, fino a quando nel 2015 è arrivata la notizia che avrebbe avuto un polmone nuovo che le avrebbe dato nuove speranze. Tra i tanti rischi legati al trapianto, certo non avebbe mai pensato che potesse sviluppare un tumore però. La donatrice, che era morta cerebralmente, aveva 50 anni e aveva fumato per 30, ma i suoi organi non presentavano alcuna anomalia, così si è proceduto all'intervento.Nel 2017 però la donna che ha ricevuto l'organo ha scoperto di avere un cancro e poco dopo è morta. Il cancro nella donna trapiantata sarebbe cresciuto a una velocità anomala a causa dei trattamenti con immunosoppressori che la paziente assumeva per evitare il rigetto degli organi. La triste vicenda ha posto l'attenzione dei medici sui donatori e l'importanza del ricostruire non solo la loro storia clinica ma anche le abitudini che in qualche modo potrebbero influenzare la salute dei loro organi.