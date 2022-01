In carcere 20 anni da innocente, viene rilasciato solo quando il gemello confessa l'omicidio

Un uomo di Chicago che ha trascorso quasi due decenni dietro le sbarre per omicidio è stato rilasciato dalla prigione della contea di Cook, solo quando suo fratello gemello si è deciso a confessare il crimine.

Kevin Dugar è stato condannato per un omicidio legato a una sparatoria di gruppo nel 2003 e condannato a 54 anni di carcere. Tuttavia, un decennio dopo, il suo gemello, Karl Smith, scrisse in una lettera a suo fratello che era stato lui a commettere il crimine. «Devo togliermi questo peso dal petto prima che mi uccida», scrisse Smith. «Quindi ti prego di perdonarmi».

Ora, Kevin Dugar vivrà in una struttura residenziale di transizione come condizione per il suo rilascio e non sarà autorizzato a lasciare la struttura per 90 giorni, secondo quanto riferiscono i media locali.

Nel 2016 Karl Smith, ha confermato le dichiarazioni della missiva in tribunale. «Sono qui per confessare un crimine che ho commesso e di cui è stato accusato ingiustamente mio fratello», ha riferito Smith pochi istanti dopo aver preso posizione come testimone. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno dubitato della veridicità della sua confessione, sottolineando il fatto che Smith stava già scontando una pena detentiva di 99 anni per rapina a mano armata nel 2008 e il suo coinvolgimento in un'incursione domestica in cui un bambino di 6 anni fu colpito alla testa.

«Non ha nulla da perdere assumendosi la colpa per il crimine di suo fratello», ha affermato il procuratore di Stato aggiunto Carol Rogala, osservando che la dichiarazione di Smith non «si conformava ai resoconti di testimoni oculari di ciò che è accaduto». Successivamente, nel 2018, un giudice ha stabilito che il racconto di Smith non era credibile e si è rifiutato di tenere un nuovo processo. Tuttavia, la condanna di Dugar è stata successivamente annullata dalla Corte d'Appello e ora il suo avvocato, Ronald Safer, spera che il suo cliente non debba tornare in tribunale.

«Speriamo che il procuratore dello stato della contea di Cook ritiri le accuse contro Kevin e poi, qualunque cosa faccia, abbandoni il caso contro Kevin perché è innocente», ha detto Safer. «È chiaro che è innocente, ma se persistono andremo in giudizio e lo rivendicheremo in tribunale», ha aggiunto.