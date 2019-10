Trascorre un minuto accanto a un leone nella sua gabbia | Video

Este joven "mentalmente perturbado" resultó ileso a pesar de que permaneció casi un minuto cerca de ese depredador. pic.twitter.com/N4Rrx3itUm — RT en Español (@ActualidadRT) 18 ottobre 2019

Venerdì 18 Ottobre 2019, 15:03

Un giovane di 21 anni ha saltato il recinto che delimitava la zona dove viveva un leone nello zoo di Nuova Delhi e ha trascorso quasi un minuto seduto vicino al predatore prima di essere salvato dalle autorità locali secondo quanto raccontato dal giornale Hindustan Times. Il ragazzo, mentalmente disturbato, tuttavia è rimasto illeso.In poco tempo, il video è diventato virale e mostra il momento in cui l'uomo sta accovacciato seduto di fronte al leone, per quasi un minuto.Chinmoy Biswal, vice commissario, ha spiegato che questo giovane, mentalmente disturbato, è stato ricoverato in ospedale per un esame medico, che ha certificato che il giovane non ha riportato ferite.