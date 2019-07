Tre anni e un cancro incurabile, realizza il desiderio più grande: vestirsi da principessa per il ballo di fine anno

Martedì 30 Luglio 2019, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 18:50

e un. Quando a, bimba di 3 anni, i medici hanno diagnosticato un tumore al cervello aggressivo, i suoi genitori non hanno avuto dubbi sul da farsi: «Deve sbrigarsi a fare tutto ciò che non le sarà più permesso. Ad esempio partecipare una volta nella vita aldi». E così è stato.La bambina ha esaudito uno dei suoi desideri più grandi: vestirsi di rosa e andare al ballo più atteso dell'anno insieme alla sorella più grande, Neve,16 anni. Tra danze, risate e giochi in pista le due sorelle hanno vissuto una serata indimenticabile, dopo mesi di agonia dovuta alle pesanti sedute di chemioterapia.La mamma Gemma, 34 anni, non ha trattenuto le lacrime: «stato incredibilmente emozionante vederla in abito da ballo dopo mesi passati in pigiama in ospedale», ha dichiarato. «Non possiamo credere alla sua forza e al suo coraggio. È una bimba piena di gioia, amorevole e divertente nonostante tutto quello che le è accaduto. Merita il mondo per tutto ciò che ha sopportato».Le due sorelle sono arrivate al ballo con una macchina esclusiva, una Rolls Royce. «Io e Neve siamo due principesse», continuava a ripetere Lana durante il tragitto. La coppia di genitori, Gemma Nixon, 34 anni e Andrew Haswell, 40 anni, hanno entrambi lasciato il lavoro per seguire la figlia durante il percorso: «Non sappiamo se Lana guarirà, ma intanto cerchiamo di farle vivere la vita migliore possibile».