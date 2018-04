Tre sopravvissuti alla tragedia della squadra di hockey in un incidente, l'immagine diventa virale

A powerful photo of Humboldt Broncos forwards Derek Patter, Graysen Cameron and Nick Shumlanski recovering together in the hospital. #prayforhumboldt pic.twitter.com/LCJ1WO199d — Cause We're Canadian (@MadelnCanada) 7 aprile 2018

Domenica 8 Aprile 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 12:58

Scioccati e malconci, ma fortunatamente ancora vivi. Tre giovani giocatori sono stati immortalati mentre si tengono per mano in ospedale dopo essere stati ricoverati a seguito di un terribile incidente che ha ucciso diversi loro compagni di squadra.L'incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. L'autobus con a bordo la squadra di hockey della junior leage degli Humboldt Broncos, stava viaggiando verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff, ma nel tragitto c'è stato un incidente. Solo 14 persone sono sopravvissute e più della metà sono morte a seguito delle gravissime lesioni.L'immagine di quel dolore è racchiusa nel post che vede tre giocatori sopravvissuti come protagonisti. I tre compagni di squadra sono sulle barelle e si tengono la mano cercando di farsi forza l'un l'altro. Sui social centinaia sono stati i messaggi di supporto per i familiari delle vittime e per i giocatori che sono rimasti feriti. Tra gli scomparsi ci sarebbe anche l'ex capo della squadra.