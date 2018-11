Barcellona, evacuati due treni a Sants per allarme bomba: ripresa la circolazione dei treni

Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Sants, a Barcellona. Due treni sono stati evacuati dalla polizia. Gli agenti del Mossos hanno effettuato dei controlli sulle piattaforme 3 e 4 per verificare se a bordo vi fossero degli esplosivi. I Tedax, gli artificieri dei Mossos d'Esquadra, sono al lavoro per scoprire cosa ha generato l'allarme. «Stiamo facendo verifiche sulle piattaforme della stazione di Sants, seguendo i protocolli di sicurezza», ha informato la polizia autonoma catalana tramite un tweet. riportano media catalani.

#Barcelona Desalojados 2 trenes #Ave en la estación de Sants por posibles artefactos explosivos. Los #Tedax hacen acto de presencia. pic.twitter.com/zRKB2N4tEf — Barcelona Capital (@CapitalBCN) 7 novembre 2018

Mercoledì 7 Novembre 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 10:37

L'oggetto è stato rivelato dallo scanner per il controllo bagagli all'ingresso e una guardia di sicurezza ha dato l'allarme. Secondo i media catalani, si tratterebbe di bomba a mano. Come riportato sui social network da parte di alcune persone presenti alla stazione, i controlli dei bagagli sono stati effettuati su tutti i passeggeri. Inoltre, due treni sono stati evacuati dai binari tre e quattro e controllati dai Mossos.Dopo le 9:00, la circolazione dei treni è stata ripristinata, come riportato da Adif, anche se gli artificieri hanno continuato con il loro lavoro. L'incidente ha causato ritardi di mezz'ora nella circolazione dei treni ad alta velocità.