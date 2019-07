Treno travolge auto sui binari, morti una donna e tre bimbi. «Macchinista sotto choc»

Lunedì 15 Luglio 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strage in Francia dove un treno regionale e un'auto si sono scontrati questa mattina intorno alle 10 del mattino, ad un passaggio a livello nei pressi di una stazione ferroviaria: una donna e trepiccoli sono morti nel tragico schianto, avvenuto ad Avenay-Val-d'Or, nei pressi di Epernay. A bordo del treno che viaggiava tra Epernay e Reims, al momento dell'impatto, si trovavano 24 passeggeri: secondo BFM-TV, altre quattro persone sarebbero lievemente ferite.Le vittime sono una donna sulla trentina, una bambina di 10 anni e altri due bimbi, un maschio e una femmina, di circa 2 anni. Non è chiaro se si trattasse di una madre con i suoi tre figli. Illeso il macchinista del treno, che però è ancora sotto choc, secondo quanto riferito dai media francesi: la polizia ha avviato un’indagine e non è ancora chiaro il motivo per cui l’auto con le quattro vittime a bordo si trovasse sui binari.