Incidente in Grecia, treno deraglia e si scontra con un altro: almeno 32 morti e 85 feriti. Vagoni in fiamme, passeggeri intrappolati

Tragedia in Grecia, dove in un incidente ferroviario sono morte almeno 32 persone. Altre 85 sono rimaste ferite. È successo nei pressi della città di Larissa, nella regione centrale della Grecia: intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con un merci nei pressi della città di Larissa. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco.

At least 16 dead, scores injured after trains collide in Greece https://t.co/qWpTtfXElI pic.twitter.com/C4lrZ9SPsa — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

Scontro fra treni: i soccorsi

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato decine di agenti di polizia, 40 vigili del fuoco. Sul posto anche una trentina di ambulanze. Due ospedali della zona di Larissa sono stati requisiti per accogliere i numerosi feriti, 25 dei quali sarebbero in condizioni gravi. «Procediamo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due convogli», ha spiegato il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis.

«Abbiamo vissuto qualcosa di molto scioccante. Non sono ferito, ma sono macchiato del sangue delle altre persone che sono rimaste ferite accanto a me», ha raccontato uno dei passeggeri intervistato dal quotidiano Protothema. Il governatore della regione, Konstantinos Agorastor, ha sottolineato che lo scontro tra i due convogli è stato «fortissimo», tanto da distruggere «quasi completamente» i primi due vagoni di uno dei treni.