Tripoli, esplosioni e colpi d'arma fuoco nella sede Noc: si teme attentato kamikaze

Lunedì 10 Settembre 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 11:29

Una forte esplosione e colpi da arma da fuoco sono stati uditi nella sede della National Oil Corporation (Noc) di, in Libia. L'edificio è attualmente transennato e alcuni uomini armati si troverebbero asserragliati ancora all'interno. Testimoni riferiscono che si tratterebbe di jihadisti del sedicente Stato Islamico (Isis). Secondo l'agenzia di stampa Dpa, la prima esplosione sarebbe stata causata da un attentato kamikaze.LEGGI ANCHE: Libia, accordo sul cessate il fuoco: ecco la situazione Intanto, secondo quanto rivelato dal New York Times, la Cia è pronta a condurre attacchi segreti contro al Qaeda e gli insorti dello Stato islamico in Libia con droni inviati da una base aerea recentemente ampliata nel Sahara. Secondo il quotidiano, l'Agenzia di intelligence Usa sta ampliando le sue operazioni con i droni, spostando gli aerei nel Nord-Est del Niger per dare la caccia ai militanti islamici nel Sud della Libia.