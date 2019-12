​Trovata in Grecia un'imbarcazione naufragata di oltre 2000 anni fa con il carico intatto a bordo

Roman shipwreck from time of Jesus Christ found with 'exciting' cargo on boardhttps://t.co/qjDHp3sD1V pic.twitter.com/XqJOWGEyfC — Daily Mirror (@DailyMirror) 10 dicembre 2019

Alcuni scienziati dell'Università di Patrasso, Grecia, hanno scoperto i resti di una nave romana affondata circa 2000 o 2.100 anni fa vicino all'isola di Cefalonia situata nel Mar Ionio, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Archaeological Science.Questa barca costruita nel I secolo a.C. sarebbe una delle più grandi trovate finora nel Mar Mediterraneo con una lunghezza di 30 metri e una larghezza 12, e si distingue per aver preservato in perfette condizioni circa 6.000 anfore utilizzate per trasportare vino e cibo.Il relitto si trovava di fronte all'attuale porto di Fiskardo, un luogo in cui erano già stati fatti importanti ritrovamenti.I ricercatori hanno sottolineato la loro soddisfazione e sono fiduciosi che il relitto ritrovato possa servire per capire meglio le dinamiche del trasporto marittimo durante il periodo dell'antica Roma.