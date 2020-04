Trovata per la prima volta della plastica nel ghiaccio dell'Antartide

LEGGI ANCHE

Piccoli frammenti disono stati trovati nel ghiaccio marino antartico. I ricercatori dell'Università dellahanno trovato, infatti, 14 diversi tipi di plastica in meno di 5 millimetri nel ghiaccio dell'Antartide e questa potrebbe essere la prima volta che questo tipo di materiale è stato trovato in queste circostanze.Dopo l'analisi di un nucleo di ghiaccio che era stato perforato nel 2009, sono stati trovati circa 96 pezzi di plastica larghi meno diIn particolare, sono stati trovaticirca«La lontananza dell'Oceano Antartico non è stata sufficiente per proteggerlo dall'invasione della plastica, che è ora presente in tutti gli oceani del mondo», spiega Anna Kelly, dell'Istituto di studi marini e antartici dell'Università della Tasmania, Australia, e autrice principale dello studio, pubblicato sul Marine Pollution Bulletin. Inoltre, la ricercatrice ha aggiunto che le concentrazioni rilevate erano leggermente inferiori rispetto a uno studio precedente che ha trovato microplastiche nel ghiaccio marino artico.Questo tipo di materiale era stato precedentemente trovato nelle acque superficiali antartiche, nei sedimenti e nella neve. Ma il team di ricercatori assicura che questa scoperta è ancora più preoccupante rispetto alla presenza e alla sopravvivenza del krill, un piccolo crostaceo che si nutre di alghe e che è molto importante per gli ecosistemi dell'Oceano Meridionale.Inoltre, Anna Kelly sottolinea che l'inquinamento da plastica proveniente dal ghiaccio marino dell'Antartico occidentale potrebbe essere persino maggiore di quello del ghiaccio orientale, poiché la penisola antartica ospita la maggior parte del turismo, delle stazioni di ricerca e del traffico marittimo del continente.