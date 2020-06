Trovata senza vita un'intera famiglia di due adulti e quattro bambini: sulla porta di casa un biglietto

LEGGI ANCHE

I sei membri di una famiglia americana sono stati trovati senza vita nel garage della loro abitazione nella città di San Antonio, Texas,, riportando quanto raccontato dal capo della polizia localeGli agenti sono stati allertati dalla telefonata del superiore del padre della famiglia, un militare, che non era stato in grado di contattare il suo subordinato. All'arrivo presso la residenza della famiglia Harless, gli ufficiali hanno trovato uno strano messaggio sulla porta d'ingresso, che in gergo militare riferiva che «c'erano dei corpi all'interno» e nel quale si chiedeva «di non entrare»., la polizia è entrata nell'edificio, ma è uscita prontamente quando si è resa conto che all'interno vi era un forte odore di fumo.di età superiore ai 30 anni e quattro bambini di età compresa tra gli 11 anni e 5 mesi. Insieme a loro c'erano anche i corpi di due gatti. «L'intero quadro: adulti, bambini, animali domestici, tutto... Non ci sono parole per descriverlo», ha detto McManus, il quale ha osservato che le prove indicano che «non è stato un incidente».Allo stesso tempo, ha avvertito che è troppo presto per asserire che si sia trattato di un suicidio. «L'inchiesta è appena iniziata», ha affermato.Nel frattempo, i media locali hanno riferito che il padre della famiglia, Jared Esquibel Harless, ha prestato servizio presso la Base di San Antonio - Fort Sam Houston, utilizzata dall'aeronautica e dall'esercito americano.