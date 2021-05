Trump 2024 oltre Facebook e Twitter: ecco la sua nuova piattaforma social (a senso unico)

Commenti, immagini, video.

Ma un unico utente: Trump.

L’ex presidente lancia la sua personalissima rivoluzione social: una nuova piattaforma, tutta sua. Sua e basta, appunto.

“Dalla scrivania di Donald J. Trump”, obiettivo? «Salvare l’America».

Unica opzione: seguirlo.

Non si può rispondere né si può in alcun modo interagire con i suoi contenuti, se non condividendoli paradossalmente proprio su Facebook e su Twitter, nemici giurati della sua...

