World Economic Forum, la globalizzazione secondo Trump

Venerdì 26 Gennaio 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 16:08

NEW YORK - È il giorno di Donald Trump. Il presidente arriva a Davos, in Svizzera, e parla ai grandi e alla platea del World Economic Forum.Alla testa delle sue parole c’è il cavallo di battaglia di sempre: «America First», l’America prima di tutto quanto il resto. Che non significa, però, a detta dello stesso tycoon, «l’America da sola».Da un lato la globalizzazione, il libero scambio e gli investimenti stranieri. Dall’altro Trump. Che promette di insistere testardo lungo il sentiero della sua presunta rivoluzione economica. Quella che, sempre a suo dire, consente agli Stati Uniti di continuare a crescere su tutti i fronti. Prodotto interno lordo, borsa e occupazione alle stelle: sono questi i meriti di cui si veste, sottolineando a beneficio dello scenario internazionale che «Se cresce l’economia statunitense, cresce l’economia del mondo intero».Non ha tutti i torti e ne approfitta per puntare il dito contro uno dei suoi bersagli preferiti. È ad Obama che pensa, infatti, quando afferma «Veniamo da anni di stagnazione». Con il sorriso beffardo a metà tra caricatura e salvatore della patria. Come a voler dire “sono io che vi ho tirato fuori dai guai”. Con l’ambizione manifesta di continuare a farlo.Nel mirino anche la Cina, alleato politico, ma nemico giurato sul fronte commerciale: «Sosteniamo il libero scambio, ma deve essere leale e reciproco. Gli Stati Uniti non chiuderanno più un occhio su pratiche scorrette». Il riferimento è alla persistente svalutazione dello yuan, la moneta cinese appunto, nonché, in senso più vasto, alle condizioni generali del mercato del lavoro del dragone, dove si discute o meglio si dovrebbe discutere di salari e diritti umani.L’unico vero segnale di apertura Trump lo lancia a favore della sua bandiera: «Il mondo assiste alla rinascita di un’America forte e prospera. Non c’è mai stato un momento migliore di questo per assumere, costruire e soprattutto investire e crescere negli Stati Uniti». E conclude, «L’America si apre agli affari, venite in America».Della globalizzazione, insomma, sembra volere soltanto i benefici. Minacciando, invece, come aveva fatto proprio nei giorni scorsi, dazi e barriere a difesa degli interessi a stelle e strisce.Prima di chiudere, c’è tempo anche per l’oramai consueta spallata alla stampa libera. Allo slogan «Fake News!», che scandisce e agita dal palco della plenaria prima e in conferenza stampa poi, fa eco la sala con tanto di “buu” e fischi.Al di là dei contenuti, campione delle attenzioni mediatiche. Ancora una volta Trump riesce a far parlare (soltanto) di sé.(Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante uno dei momenti del suo discorso al World Economic Forum)