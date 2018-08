Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Imporremo una tassa del 25% per ogni automobile esportata dall'Unione europea negli Stati Uniti», ha detto il presidente americano Donald Trump durante una convention in West Virginia. Un attacco che stride con l'atteggiamento assai più attendista di Wilbur Ross, segretario Usa per il Commercio intervistato da Wall Street Journal, che in fatto di dazi ha chiarito con non previsti a breve nuove disposizioni in attesa dell'esito dei negoziati avviato con Ue, Canada e Messico.