Trump batte il suo record di tweet scritti in un solo giorno

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato mercoledì 22 gennaio ben 132 messaggi sul suo account Twitter, stabilendo così un nuovo record personale. Alle 16:45, il presidente aveva già superato il record di 123 pubblicazioni segnato lo scorso 13 dicembre, secondo quanto riferito da The Hill.



Come riportato dal giornale, secondo la Factabase Feed, una società di dati, alle 18:20 il presidente aveva twittato 132 messaggi. Trump ha scritto e ritwittato mentre faceva ritorno negli Stati Uniti dopo aver aver partecipato al World Economic Forum in Davos in Svizzera. Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA