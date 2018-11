Trump, bufera sullo spot razzista. La corsa di midterm spacca gli Usa in due

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:31

NEW YORK - Ennesimo colpo basso di un presidente che ama giocare sporco. E che sa farlo molto bene.Oramai a poche ore dal voto, ad infiammare l’arena di midterm è un Donald Trump furibondo e furbo che, attraverso il suo profilo Twitter, condivide un video che esplode come una bomba nel bel mezzo della contesa elettorale.Un vero e proprio spot, appositamente confezionato per la campagna di The Donald, che ritrae la vicenda di un terribile protagonista: Luis Bracamontes, messicano, già espulso dal territorio statunitense ma rientrato nelle vesti di clandestino, condannato per l’efferato omicidio di due agenti californiani.«Quello che i democratici stanno facendo al nostro Paese è una vergogna. Votate i repubblicani adesso!», con tanto di collegamento a seguire tramite cui registrarsi, così da poter esprimere la preziosa preferenza in vista del 6 novembre.Il peggio, però, deve ancora venire.Le immagini che seguono sono inquietanti.«Ucciderò presto altri poliziotti», sorride di un ghigno beffardo Bracamontes. Mentre il montaggio propone delle scritte a scorrimento che pesano come macigni.«I democratici lo hanno lasciato entrare. I democratici gli hanno consentito di restare».Trump, insomma, riavvolge il nastro di un film già visto. Racconta di un’America sull’orlo del baratro, torna a vestire i panni dell’unico possibile salvatore della patria. Nonostante al vertice della macchina istituzionale, oggi, ci sia proprio lui.Il punto è che i suoi potrebbero cascarci di nuovo.Non c’è nessuna invasione, eppure loro la percepiscono come reale.E così, basta una vicenda orribile per spostare centinaia di migliaia di voti. Forse persino di più.Trump ha un séguito molto forte: 55 milioni di seguaci su Twitter per un video che ha già collezionato più di due milioni di visualizzazioni.E intanto scorrono le immagini delle carovane centroamericane, dei disperati che provano a forzare le barricate di una frontiera sempre più calda.E intanto i dem gridano isterici.E intanto il tycoon fa il suo gioco.Un gioco che rischia addirittura di vincere.Un’altra volta.