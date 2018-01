Trump chiede un Van Gogh, il Guggenheim risponde con un water d’oro

Venerdì 26 Gennaio 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 17:49

NEW YORK - Incredibile, ma vero: la Casa Bianca chiede un Van Gogh e il Guggenheim offre un water d’oro 18 carati.Uno scambio surreale quello tra i curatori del museo newyorkese e l’entourage di Donald Trump.Il presidente e Melania avrebbero gradito “Paesaggio con la neve” del grande maestro olandese, ma, a causa di una promessa già fatta a un museo di Bilbao, è arrivata la stravagante controproposta.Si tratta di un’altra opera, peraltro di un italiano: “America” dell’irriverente Maurizio Cattelan.Il wc più famoso e sfarzoso del mondo è attualmente in servizio nei bagni pubblici del Guggenheim. E, per quanto da Washington non giunga alcun commento, e nonostante l’amore del presidente per tutto ciò che rappresenti il lusso, c’è da aspettarsi un secco no di risposta, considerata la sua nota fobia per i germi.Insomma, almeno per questa volta, Trump dovrà rinunciare all’arte.