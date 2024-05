Trump condannato, cosa rischia? Da 4 anni di carcere alla multa o la messa in prova: gli scenari

Donald Trump condannato.

Sarà annunciata l’11 luglio alle 10 ora locale la pena che dovrà scontare l'ex presidente Usa, giudicato colpevole nel processo a New York per i pagamenti illeciti alla pornostar Stormy Daniels.

L’annuncio arriverà a pochi giorni dall’inizio della convention repubblicana, fissato per il 15 luglio. Ma cosa rischia in concreto?

Trump condannato, non solo la pornostar: tutte le inchieste che pendono sulla corsa

Cosa rischia Trump

Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all'unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio nel caso pornostar, Donald Trump diventa il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto e fare il commander in chief.

La condanna, che sara' dunque annunciata in estate, può variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova sino ad una multa.