Corea del Nord, Trump ci ripensa: «Il 12 giugno forse vedrò Kim»

Venerdì 25 Maggio 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 18:10

Il presidente americano Donald Trump ci ripensa e dopo averlo cancellato annuncia: il summit «potrebbe anche essere il 12» giugno. Rispondendo alle domande dei cronisti, Trump non esclude che il meeting con Kim Jong-un, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore e cancellato ieri proprio dal presidente degli Stati Uniti, possa andare in scena in tempi relativamente brevi.LEGGI ANCHE Trump cancella il vertice con Kim LEGGI ANCHE La Core del Nord smantella il sito per i test nucleari «Vediamo cosa succede. In questo momento stiamo parlando con loro, hanno diffuso una dichiarazione molto cordiale», dice Trump, come evidenzia il video diffuso su Twitter dalla Abc. «Potrebbe anche essere il 12», aggiunge rispondendo a una domanda. «Stiamo parlando ora con loro - ripete -. Loro vogliono assolutamente farlo, noi vorremmo farlo. Vediamo cosa succede».Trump aveva definito «un'ottima notizia» la nota diffusa dalla Corea del Nord circa i negoziati sul nucleare. «Ottime notizie ricevere la calorosa e produttiva nota della Corea del Nord», aveva scritto il tycoon in precedenza su Twitter. «Vedremo presto dove porterà, auspicabilmente verso prosperità e pace. Solo il tempo potrà dirlo!».