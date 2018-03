Trump: «Pronto a incontrare Kim entro maggio, ma le sanzioni restano»

Venerdì 9 Marzo 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 10:49

Prove tecniche di disgelo tra la Corea del Nord e l'asse Washington-Seul: Donald Trump ha infatti annunciato di essere pronto a incontrare, entro maggio, il leader di Pyongyang, Kim Jong-un. In ogni caso, il presidente degli Stati Uniti ha specificato: «Le sanzioni rimarranno in vigore fono a che non ci sarà un accordo sulla denuclearizzazione, sono stati fatti molti passi in avanti nella trattativa tra le due Coree».Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto una lettera dal leader del regime delle Nord Corea Kim Jong-Un. Lo riportano i media americani, sottolineando che la missiva è stata consegnata a Trump a mano da rappresentanti della Corea del Sud. Nella prossima ora è atteso un annuncio alla Casa Bianca.L'accordo sul summit tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump è «una storica pietra miliare» nel percorso di pace della penisola coreana: è il commento del presidente sudcoreano Moon Jae-in, espresso attraverso il suo portavoce. Se Trump e Kim si vedono «dopo il summit intercoreano (tra Moon e Kim a Panmunjom, ndr), il completamento della denuclearizzazione sarà sul serio sistemato sul giusto binario».La svolta sul disgelo tra Usa e Corea del Nord è «il risultato della politica delle sanzioni»: è il commento del premier nipponico Shinzo Abe sull'annuncio del summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un che si terrà maggio. Abe, riferisce l'agenzia Kyodo, ha accolto positivamente il 'cambio della posturà di Pyongyang anticipando che ad aprile andrà negli Usa per discutere il dossier nordcoreano con Trump.